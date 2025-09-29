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El Bono Único Familiar octubre 2025 tiene fecha probable de pago para esta semana. Como es conocido esta bonificación es la primera de cada mes y se cancela los primeros días desde el pasado 30 de abril que fue anunciado.

Esta bonificación agrupa los antiguos bonos de las misiones, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, entre otros. El mes pasado, se pagó 2.200 bolívares, se espera que este mes tenga un monto un poco más alto.

Como es conocido la plataforma Patria abre con este bono y luego paga los llamados bonos complementarios. Los cuales son cancelados la misma semana que se paga la bonificación familiar.

Bono Único Familiar octubre 2025

Luego a mediados de mes comienza a pagarse el Ingreso contra la Guerra Económica que se cancela a los empleados públicos en primer lugar. Luego a los jubilados de la administración pública y a los pensionados.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Cómo cobrar un bono vía sistema Patria?

La recomendación es entrar al menos dos veces a la cuenta en la Plataforma Patria, contestar las encuestas. Además de eso verificar tus datos, teléfono, entre otros.

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