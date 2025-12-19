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Los Bonos en Patria diciembre 2025 que faltan por pagar son varios, ya para cerrar el mes de diciembre. Faltando solo por pagar el Ingreso contra la Guerra Económica a los pensionados, que probablemente sea el lunes 22 de diciembre.

Bono Corresponsabilidad y Formación, este podría estar en el orden de los 95 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela y pudiera ser un monto de 26.320 Es un estipendio para empleados de la administración pública.

Entre ellos los empleados de la nómina especial (Ministerios, PDVSA, Corpoelec, sector militar) y docentes que cursan formación. Además de otros empleados especiales los cuales cobran esta bonificación.

Bono Cuadrantes de Paz, este es para funcionarios de seguridad como de rescate (bomberos), entre otros. Este es por un monto de 73 dólares, que al cambio del Banco Central de Venezuela sería de 20.440 bolívares,

Bonos en Patria diciembre 2025 que faltan por pagar

Bono Cultores Populares, este es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Este tendría un probable valor este mes de 12.320 bolívares.

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