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Los Bonos Patria activos para hoy son varios, atentos a los mensajes que llegan desde el número 3532. Recordemos que la Plataforma de los bonos no utiliza números de operadoras de celulares del país.

Como tampoco Patria llama a los usuarios para solicitar números de cuenta, mucho menos claves para enviar algún bono. Muy pendiente con eso ya que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal de la Plataforma.

Bonos Patria activos para hoy miércoles

Bono Beca Enseñanza Media, este comenzó a pagarse esta semana, el mismo es para los estudiantes del sistema público de educación. El monto que envía el Ejecutivo a estos beneficiarios, se conoció que es por 832,50 bolívares.

Bono 100% Amor Mayor, este llegó doble ya que se incluyó la bonificación navideña y tiene un monto de 260 bolívares. Esta bonificación comenzó a pagarse desde ayer martes 11 de noviembre de 2025.

Ingreso contra la Guerra Económica, este comenzará a pagarse a los empleados públicos en los próximos días. Son 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Luego este es esperado por los jubilados de la administración pública y luego los jubilados.

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