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Los bonos Patria de 1200 bolívares en febrero se pagarán mediante la Beca Enseñanza Media y la Beca Universitaria en los primeros días del segundo mes del año. Los estudiantes afiliados al sistema Patria recibirán dichas bonificaciones.

La Beca Enseñanza Media recibirá 1200 bolívares mientras que la Beca Universitaria es un monto de 1800 bolívares. Estos recibirán un mensaje del número 3532 informando del depósito correspondiente.

De igual modo, se espera que hasta el 8 de este mes comience el pago del Bono Único Familiar el cual el mes pasado fue de 4800 bolívares. Esta entrega agrupa los extintos bonos José Gregorio Hernández, Lactancia Materna como 100% Escolaridad.

Bonos Patria de 1200 bolívares en febrero

A mediados del mes comenzará el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica el cual es depositado a los trabajadores de la administración pública. Luego a los jubilados de la administración pública y pensionados.

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Como la entrega de los Bonos Corresponsabilidad y Formación además de los bonos Cuadrantes de Paz y Cultores Populares. Estos se entregan en los últimos días de cada mes.

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