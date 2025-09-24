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Los bonos Patria de 73 y 43 dólares son esperados en los últimos días del mes de septiembre de 2025. Dichas bonificaciones son las últimas en cancelar en la plataforma Patria, cerrando las ayudas mensuales que entrega el ejecutivo nacional.

El bono Cuadrantes de Paz, es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad además de bomberos como efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El mismo es de 73 dólares, este estaría a un monto cercano a los 12.000 bolívares en este mes.

Mientras que el bono Cultores Populares, lo cobran aquellas personas que están inscritas en la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. El mismo tiene un monto de 43 dólares, un total de 6.700 bolívares, según el monto aproximado.

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Ya para los primeros cinco días del mes de octubre se espera la llegada del Bono único Familiar el cual agrupa a varias misiones, entre ellas Lactancia Materna. Además de misión José Gregorio Hernández, entre otras.

Bonos Patria de 73 y 43 dólares se esperan en los próximos días

Esta semana culmina también el pago del Ingreso contra la Guerra Económica de los pensionados. El cual tuvo un monto de 7.800 bolívares, se espera que antes del martes este pago sea terminado.

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