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Los bonos Patria diciembre 2025 que pagarán hasta el próximo sábado 6 ya se han dado a conocer. Desde ayer comenzó a pagarse el Bono Único Familiar el cual se estará pagando hasta el próximo sábado.

Recuerda que esta bonificación sustituyó a los antiguos bonos 100% Escolaridad, además de José Gregorio Hernández y Lactancia Materna. Estos eran los primeros bonos que se entregaban mensualmente.

Este comenzó a pagarse por un monto de 3.705 bolívares a través de la Plataforma Patria. Así que muy pendiente del número 3532 el cual mediante un mensaje de texto informa sobre el mismo.

Bonos Complementarios, estos bonos forman parte del Sistema Patria y comienzan a pagarse un día después de la entrega del Bono Único Familiar. Generalmente es un monto cercano al monto del bono único.

Corresponsabilidad y formación, Este beneficio está dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado y se entrega a través de la Plataforma Patria. El monto asignado para esta ayuda económica podría estar en el mes de diciembre sobre los 11 mil bolívares.

Bonos Patria diciembre 2025

A mediados del mes comenzarán a pagarse los Ingresos Contra la Guerra Económica. El cual comienza a pagarse primero a los trabajadores de la administración pública, además de los jubilados y pensionados.

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Con las cantidades que van a partir de los 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela para los empleados públicos. 112 a los jubilados de la administración pública y 50 dólares a los pensionados.

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