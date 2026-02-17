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Bonos Patria en febrero 2026, estos son los que faltan por pagar

By Danny Valdiviezo
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Bonos Patria en febrero 2026

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Danny Valdiviezo
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Los bonos Patria en febrero 2026 que faltan por pagar son varios, empezando por el Ingreso Contra la Guerra Económica Febrero 2026 el cual se debe pagar el próximo viernes 20. Al igual que la pensión.

La fecha de pago para los abuelos podría adelantarse, teniendo en cuenta que viernes 13 y sábado 14 de febrero se canceló a los empleados públicos. Como a los jubilados de la administración pública.

Los adultos mayores están a la espera del pago de la pensión, la cual podría hacerse efectiva esta semana. El Ingreso contra la Guerra económica para las personas de la tercera edad será de 19.500 bolívares.

Bonos Patria en febrero 2026

Los bonos como Chamba Juvenil que son en la actualidad cinco dólares también podrían pagarse esta semana. Faltando solamente tras bonos como lo son el Bono Corresponsabilidad y Formación el cual lo pagan antes del último.

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Este es para las personas de nómina especial, luego vendría el pago del bono Cuadrantes de Paz. El cual es para policías, funcionarios de seguridad, bomberos y rescatistas. Cerrando con el Bono Cultores Populares, para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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Pensionados cobrarán este monto en el Ingreso Contra la Guerra Económica de febrero

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SourceNoticias24Carabobo
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