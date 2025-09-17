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Los Bonos Patria en septiembre 2025 que faltan por pagar son varios, recordemos que algunos de estos forman parte ahora del Bono Único Familiar el cual pagan los primeros días del mes. Hasta ahora son pocas las bonificaciones que faltan.

Cuadrantes de Paz, este bono es para los funcionarios de seguridad, bomberos, policías como personal de la GNB. Este monto es de 73,03 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela.

Cultores populares, esta bonificación va para las personas inscritas en la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. El monto de esta misión a pagar es de 43,03 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela.

Bonos Patria en septiembre 2025

Chama Juvenil, el estipendio de esta misión dedicada a los jóvenes que están inscritos en Patria pagó en el mes de agosto 708 bolívares. Se espera que la misma alcance los 800 bolívares en el mes de septiembre.

Somos Venezuela, el estipendio de esta misión se paga al igual que Chama Juvenil. El monto que pagaron en el mes de agosto fue de 810 bolívares, se espera que este alcance cerca de los 900 bolívares o más.

Así puedes cobrar los bonos

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

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Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

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