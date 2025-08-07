Compartir

Los bonos Patria que van a pagar entre el 7 y el 9 de agosto son varios, estos llegarán de manera personalizada con el número de cédula a tu celular. Recuerda verificar siempre los datos en la Plataforma Patria.

Como es recomendable entrar al sistema con tu cuenta, contestando las encuestas que hay en la misma. De esa manera estarás siempre activo, y podrás acceder a los bonos, entre ellos el Bono Único Familiar, el cual se pagó en días recientes.

Ya más adelante se espera el Ingreso contra la Guerra Económica el cual comienza a pagarse primero a los empleados públicos. Luego a los jubilados de la administración pública y por último a los pensionados.

Los pensionados cobran en la actualidad los 130 bolívares de la pensión mensual. Como los 50 dólares que obtienen por el pago del Ingreso contra la Guerra Económica. Montos que han ido variando mensualmente.

Bonos Patria que van a pagar entre el 7 y 9 de agosto

Los bonos que prevé entregar el Sistema Patria hasta el día 9 de agosto son:

–100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad, las cuales no reciben el pago de la pensión del IVSS. El monto es de Bs.130.

–Beca universitaria: El estipendio es asignado a los estudiantes del nivel superior. El monto que recibirán será superior a los Bs.607,50.

–Beca Enseñanza Media: Los beneficiarios son los estudiantes del ciclo básico y diversificado. El monto que recibirán será superior a Bs.405, indica una nota de El Comercio.

–Chamba Juvenil y Somos Venezuela, estos estipendios estarían también por depositarse en los próximos días.

