Compartir

Un sujeto quién práctica y participado en eventos internacionales como boxeador, ha quedado detenido por agredir a un menor de edad en la parroquia La Vega, Caracas.

El boxeador conocido como Alias «El Pollo», quien ha participado en torneos internacionales, agredió al niño luego de una disputa con otros individuos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, según el testimonio de los vecinos.

La Unidad Contra Bandas Criminales base El Valle logró la aprehensión de Salazar tras el incidente. El suceso ocurrió cerca de una bodega llamada «Inversiones Royet». El caso ya se encuentra a la orden del Ministerio Público.

Salazar es un boxeador profesional que compitió en el Campeonato de Europa de 2024 y en el torneo «El Club de Lucha», donde se ha enfrentado a destacados deportistas como Ismael «El Terrible» Flores, Maximiliano Nicolás Segura y Santiago Domínguez.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios