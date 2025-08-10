Compartir

Un boxeador que golpeó a un niño en Caracas será imputado por el Ministerio Público. Así lo dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio.

Comentó Saab que será imputado por el Ministerio del Área Metropolitana de Caracas, Kelviyer Salazar. Por el delito de homicidio frustrado como por violencia física agravada por los hechos ocurridos en la parroquia La Vega.

Boxeador que golpeó a un niño en Caracas

Lugar donde este sujeto procedió a golpear brutalmente a dos niños de nombre F.M de 12 años y Y.M de 6 años. Momento en el que estos niños se encontraban jugando en las adyacencias de su vivienda.

