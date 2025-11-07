Brad Pitt demandó por 35 millones de dólares a su expareja la actriz Angelina Jolie, por la inversión de ambos en la finca y viñedo francés Chateau Miraval, comprada en el año 2008.
De acuerdo con los primeros informes, el actor Brad Pitt ha presentado una serie de documentos oficiales donde acusa a Angelina Jolie de vender sin su consentimiento su participación en el Chateau Miraval.
NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Karol G y Feid terminaron? Esto es lo que se sabe
Según se informó, entre ambos había un acuerdo pactado donde se había especificado que no se vendería su parte sin aprobación del otro.
Aunado a ello, Pitt sostiene en su demanda que él tuvo que invertir dinero y esfuerzo para posicionar el Vino Miraval y tras la venta del inmueble, Jolie lo dejó sin respaldo financiero.
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie
Por otro lado, Jolie presentó una contrademanda millonaria que alcanzaría hasta los 250 millones de pesos por acusar a Pitt de tomar acciones ilegales y maliciosas.
En tanto, Pitt exigió que Jolie le firmara un acuerdo de confidencialidad como condición para comprar su participación y con ello evitar acusaciones de abusos presentadas en el pasado.
Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo
Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:
Más de 100 mil firmas buscan reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl