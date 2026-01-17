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Bravos frenó a Magallanes en Valencia y ganó con pizarra de 4×0 en el estadio José Bernardo Pérez. Los insulares madrugaron al lanzador Enmanuel de Jesús en dos entradas y dos tercios y le anotaron cuatro carreras.

De Jesús no pudo con la ofensiva margariteña permitiendo cinco imparables, un cuadrangular y las cuatro carreras. No dio boletos y abanicó a un contrario. Luego vinieron varios lanzadores a tratar de frenar a los bates de Bravos.

Félix Doubront aplicó la ley del ex al equipo naval, en cinco entradas lanzó pelota de cuatro hits con dos ponchados. Manteniendo a raya a la ofensiva turca que no pudo descifrar los envíos.

Bravos frenó a Magallanes en Valencia y Zulia ganó

El mejor a la ofensiva de los Bravos de Margarita fue el campocorto José Sánchez. Ligó de 4-1 con tres remolcadas.

En el encuentro de Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui, el triunfo fue para los rapaces de 8×5.

Juegos para mañana

5:30 en Valencia, Cardenales y Navegantes

5:30 en Puerto La Cruz, Águilas ante Caribes

PIZARRA DE LA LVBP

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