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Bravos se vengó de Magallanes y la serie de dos juegos quedó a una victoria por lado. Los insulares dominaron la noche del viernes 2×0 y se acreditaron el triunfo. La ofensiva naval no pudo con los lanzadores de Bravos.

Bravos se fue adelante en el mismo primer capítulo del encuentro, Breyvic Valera sonó doble y anotó con sencillo de Moisés Gómez. De esta manera Bravos poco a poco fue fabricando la victoria.

Bravos se vengó de Magallanes

En el cierre del quinto capítulo, Bravos fabricó otra carrera, José Martínez se embasó por sencillo siguió Breyvic Valera con hit para llevar a Martínez a segunda. Y Alexi Amarista con un hit empujó la quinta de los Bravos.

El pitcheo margariteño estuvo siempre encima de la ofensiva de Magallanes y cortó todas las amenazas con dobles matanzas. Como llegaron a dominar a bateadores claves de los Navegantes para terminar sellando el triunfo.

En el octavo tramo, Magallanes montó una seria amenaza, tres corredores en las bases. Pero fallaron Andretti Cordero y Renato Núñez ponchándose disipando las esperanzas del equipo turco.

Resultados del viernes:

Cardenales 11, Tiburones 5

Leones 6, Águilas 4

Tigres 5, Caribes 4

Juegos para este sábado

5:00 p.m. Leones ante Tigres en Maracay

5:30 p.m. Caribes ante Cardenales en Barquisimeto

5:30 p.m. Navegantes contra Tiburones en la UCV/Caracas

7:00 p.m. Águilas ante Bravos en Nueva Esparta

PIZARRA DE LA LVBP, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

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