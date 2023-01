Compartir

La Brigada de Tránsito Terrestre de Carabobo hizo una importante recomendación a las personas que van en moto como a los que van en automóviles. En primer lugar se debe llevar el casco protector.

Vemos como este importante implemento lo llevan los motorizados en uno de los brazos, en la parte de la parrilla o simplemente no lo portan. Este debería de llevarse siempre así vayas a una distancia corta o simplemente a una velocidad baja.

De hecho, este año se hizo el llamado a los motorizados que no se les iba a suministrar gasolina si no llevaban el casco. Muchos que van en moto tampoco se lo abrochan e incluso no quieren portarlo.

Brigada de Tránsito Terrestre de Carabobo y los vehículos

En cuanto a los vehículos el llamado hecho es a no estacionarse en la cebra peatonal. Esto se ha dicho muchas veces y los conductores siguen día a día deteniéndose encima del rayado que hay en los semáforos.

Plan Rumildo

Este año 2022 las personas esperaban que el Plan Rumildo se aplicara en todo el estado Carabobo. Esto con el fin de crear conciencia y que se evitara los accidentes de tránsito en la entidad.

Se hace el llamado a respetar las luces del semáforo como a manejar en los límites de velocidad. De igual manera, estar atentos siempre a las señales de tránsito.

