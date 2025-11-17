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La polémica cantante Britney Spears se convirtió en noticia al publicar un video en sus redes sociales juntoa Kim y Khloé Kardashian durante una «noche íntima», en la que se les ve acostadas en una cama.

Spears sale en medio de las dos hermanas Kardashian, a quienes besa en las mejillas mientras todos los asistentes a la reunión en la que se encuentran se ríen de la situación en la que estuvo Cade Hudson, el mejor amigo y representante de Britney desde hace tiempo, refiere TMZ.

«Qué cálida, hermosa y amable familia. Gracias por permitirme jugar con sus hijas y cenar. Fue un honor pasar tiempo con ustedes, chicas. Feliz Navidad», escribió la «princesa del pop» como copy del video subido en Instagram..

En el video, la cantante dice: «Oh, estamos relajándonos», antes de que Khloé intervenga con una broma sobre estar en su «cama de ancianos». Britney entonces revela que el colchón vibra, lo que provoca un momento hilarante mientras las hermanas estallan en carcajadas.

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