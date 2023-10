Britney Spears abortó cuando era novia del cantante Justin Timberlake, en el tráiler de su próximo libro “The Woman” publicado el día de ayer en su cuenta de Twitter. Destacó la famosa “Princesa del Pop”.

En el adelanto, la cantante aseguró que hay muchas cosas que quiere que la gente sepa. El libro que incluyen algunas revelaciones impactantes sobre su vida, incluida su relación con Justin Timberlake.

El libro se publicará el 24 de octubre de 2023 y ya está generando mucho revuelo. En el libro, Spears escribe sobre un aborto que tuvo mientras tenía una relación con Timberlake. Ella revela que quedó embarazada mientras estaban juntos y que ambos acordaron abortar

“Fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia. Amaba tanto a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto solo sería mucho antes de lo previsto”, escribe Spears en su libro “The Woman in Me”.

“Pero”, continúa, “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Spears y Timberlake fueron considerados “los novios de Estados Unidos” durante su relación, que duró de 1999 a 2002. Los dos se conocieron cuando eran niños en el Mickey Mouse Club y comenzaron a salir cuando ambos eran estrellas en ascenso en la industria de la música.

El libro cubre muchos otros temas, incluido por qué se afeitó la cabeza en 2007 y cómo la trataron los medios.

La revelación sobre el aborto ha sido uno de los aspectos del libro de los que más se ha hablado hasta ahora. Muchos fanáticos han expresado su apoyo a Spears y su decisión, mientras que otros han criticado a Timberlake por su supuesta infidelidad.

1 week until my book #TheWomanInMe hits shelves 📚 !!! Thank you all for making it #1 on Amazon already !!! #AD https://t.co/ifGb83HMHq @simonschuster @GalleryBooks pic.twitter.com/lchdmWUlit

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 17, 2023