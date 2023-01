Compartir

El concierto “Yet to come in Busan” de BTS llegará a las pantallas grandes de varios países de Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena BTS en Venezuela?

El 15 de octubre de 2022, la banda BTS brindó su último concierto como septeto en el ASAID Main Stadium.

“Yet to come in Busan” fue un espectáculo multitudinario y completamente gratis que se realizó para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede a la Expo Mundial 2030.

De acuerdo al comunicado de Big Hit, agencia de BTS, el estreno de “Yet to come in cinemas” se proyectará el 1 de febrero de 2023 en todo el mundo, por tiempo limitado.

Ya las entradas para el concierto de BTS están a la venta desde el martes 10 de enero en las principales cadenas de cine del país.

