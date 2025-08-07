Compartir

El estratega Buddy Bailey regresa a Venezuela, el mánager siempre será noticia en el país, luego de varios cetros conquistados con la divisa aragüeña. El “Sargento” fue anunciado para el año 2026 y lo hará en la Liga Mayor de Beisbol Profesional.

Bailey llevará las riendas de Senadores de Caracas, que busca un mánager con experiencia en el Caribe. Esto dará mayor vistosidad al campeonato del año entrante, y que tuvo como campeón este año a Samanes de Aragua.

«Estamos sumamente contentos de tener un manager de la talla de Buddy Bailey. Es un hombre récord en el beisbol venezolano y el beisbol organizado. Nos llena de orgullo que haya mostrado interés en tomar las riendas del senado», declaró César Collins, presidente de los Senadores.

Buddy Bailey regresa a Venezuela con este equipo

La gerencia de Senadores ayer mediante un comunicado de prensa informó sobre la contratación del mánager para el año entrante. Bailey ha dirigido a Tigres como a Tiburones en la LVBP.

Ahora lo hará con el Equipo Senadores, quien se alista desde ya para la temporada de mayo del año que viene. Se espera que los equipos y sus gerencias muevan mucho más la Liga Mayor para impulsar la mayor cantidad de fanáticos en las tribunas.

