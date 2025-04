Compartir

Son 5 cosas que alejan la abundancia de tu hogar, tienes que tener un hogar en armonía, luchar por las cosas que quieres. El hogar, tu casa, refugio, espacio y prácticamente una base energética que debes de tener como un centro de buena energía.

Debes siempre ser vigilante de tu hogar, que todo deba fluir, servir, y que tú y tu familia sean los dueños enteros de su espacio. Con el fin de que la abundancia sea parte de tu hogar, cuidado con la negatividad.

Mucho cuidado precisamente con la negatividad, nunca te dejes arrastras por esa corriente que busca robar ti energía, por el contrario respira profundo. Piensa positivo y siempre habrá una salida para ir hacia adelante.

5 cosas que alejan la abundancia de tu hogar

Guardar ropa que no uses, la ropa vieja no puede estar en tu closet, por el contrario que sea ropa que te pongas. Cuidado con esa ropa y zapatos que no uses eso encadena a la mala energía en el hogar.

Objetos rotos, no puedes tener objetos rotos en el hogar, nada de vasos, tazas, envases rotos o que estén ya viejos dentro de tu hogar. Busca siempre renovar en la cocina, sala, balcón, tener todo nuevo.

Desorden y acumulación, tu hogar debe estar en orden y despejado, nada con tener todo en desorden, la cocina, los cuartos y los closets. Por el contrario mantén toda la casa en orden desde la entrada hasta el balcón o patio.

Mas consejos para tu casa

Cartera vacía, mantén siempre un billete, recomiendan tener un dólar o un euro, pero nunca la debes mantener vacía. Destacan que es algo para que se cumpla el dicho de “dinero llama a dinero”.

Casa sucia o desordenada, dedica tiempo a limpiar, que siempre todo esté limpio. El polvo siempre es algo que llama a las malas energías. Sacude, mueve, cambia de posición tu cama y los muebles y veras que irá mejor.

