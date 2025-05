Compartir

Los expertos en Feng Shui recomiendan mantener la puerta del baño cerrada. En primer lugar para evitar que la energía del sanitario no afecte la casa, juega un papel muy importante como lo es la limpieza.

Hay que mantener el baño limpio, con buen aroma y evitar que el mal olor se apodere del lugar. Es necesario las plantas, una sola para no cargar tanto el ambiente el cual es uno de los más pequeños, bien sea de la casa o del apartamento.

Limpieza, limpia regularmente el baño, coloca fragancias cítricas siempre en el ambiente esto va a neutralizar los otros olores. O colocar plantas como romero, lavanda, o de aromas concentrados.

Es importante bajar la tapa del inodoro, como cerrar la puerta de la ducha, además de poner siempre el tapón al lavamanos. De esa manera podrás controlar los olores en este espacio de la casa.

Mantener la puerta del baño cerrada

No dejes toallas, si vas a dejar toallas que solo sean las de las manos, no te acostumbres a dejar paños en las cercanías de la ducha. La papelera debes limpiarla siempre, y evitar que insectos se acumulen en la misma.

La energía es importante, puedes colocar lámparas de baño y dejarlas encendidas de vez en cuando. Para que el lugar no permanezca tan oscuro, es importante siempre la claridad, si hay una ventana mucho mejor.

Limpia siempre el espacio donde tengas el shampoo, cremas y otros utensilios, todo esto debe estar ordenado y siempre limpio. Al igual que el espacio donde tengas los cepillos de dientes y la crema dental.

No durar mucho tiempo, no es recomendable durar mucho tiempo, en el sanitario y menos con el celular. Esto no es bueno para la salud, luego de estar en el baño lávate bien las manos y allí si utiliza el celular.

