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El rito de la limpieza y la luz se realiza antes del Año Nuevo, es una de las limpiezas más profundas donde tienes que tomarte el tiempo de hacerlo. Aun tienes cinco días para realizarla.

Lo ideal es tener la casa limpia antes del 31 de diciembre, empieza por clasificar algo sencillo, “lo que no sirve ni se utiliza, sale de la casa”. Empieza por los cuartos, todos los cuartos deben estar ordenados.

El desorden no trae ni buena suerte y menos buena energía, el objetivo es que cada cuarto esté ordenado incluso con todo lo interno mejor distribuido. Es decía cambia de lugar la cama, escritorio, entre otros.

Closets ordenados además de camas arregladas, incluso si tienes sábanas guardadas nuevas, es hora de sacarlas. El objetivo es limpiar y tener todo nuevo, recuerda llega un nuevo año y tienes que atraer la nueva energía.

Rito de la limpieza y la luz antes del Año Nuevo

Recuerda que espacios como el jardín si vives en una casa, además del baño, como la cocina deben entrar en esa limpieza. De igual modo, lo que tengas en tu cuarto, nada de espejos rotos, almohadas viejas.

Saca maquillaje que no uses, ropa que no utilices, como relojes viejos o dañados, envases de perfumes vacíos. Todo debe ser removido para que lo mejor llegue para ti y principalmente para tu hogar.

Luego de toda esa limpieza, date un buen baño y ten a la mano una vela blanca. Toma un tiempo, respira profundo y empieza por pedir buenos deseos al Creador del Mundo. Luego de eso tus peticiones personales.

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Enciende la vela en un lugar seguro, para que las buenas energías lleguen a tu hogar. Que todos esos deseos buenos se cumplan durante los 12 meses. Y que la salud y la buena suerte estén contigo.

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