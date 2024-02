El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los oradores invitados al escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en la ciudad de Maryland.

Allí, en medio del aplauso y la aclamación del público, Bukele cuestionó la política económica de Estados Unidos.

Además de destacar la importancia de defender el manejo adecuado de las instituciones, el mandatario expuso su visión de la crisis económica que ha venido afectando al país del norte en los últimos años.

En varios puntos de su discurso reiteró que Estados Unidos está inmerso en “una burbuja que tarde o temprano terminará por estallar”.

Para el presidente salvadoreño, la raíz del problema que afecta actualmente a los estadounidenses está en la impresión ilimitada de dinero inorgánico que se estableció como eje de la política económica, sobre todo en los tiempos de la pandemia de Covid.

Can the government of the United States really keep printing unlimited amounts of money out of thin air?

¿Puede seguir el gobierno de los Estados Unidos imprimiendo cantidades ilimitadas de dinero de la nada? pic.twitter.com/dLo9d0zNzv

