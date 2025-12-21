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Dos jóvenes desaparecidos en el estado Bolívar son buscados desde hace cinco días. Alexander Alvarado además de Ashleiker Rios Salamanca de 15 y 17 años están desaparecidos desde el 15 de diciembre en la entidad bolivarense.

Estos salieron a trotar por la avenida Macagua en San Félix y desde ese momento no han tenido más noticias de los jóvenes. Organismos de seguridad como personas de la comunidad, y grupos de voluntarios están en la búsqueda de ambos jóvenes.

Buscan a dos jóvenes desaparecidos en el estado Bolívar

Los lugares aledaños han sido recorridos mediante drones, pero no se sabe nada de los muchachos. Las autoridades extendieron la búsqueda de los muchachos hacia las aguas del Río Caroní.

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Como se han colocado carteles en paradas de autobuses, peajes como en sitios concurridos. Hasta ahora no hay pistas de los muchachos en la zona donde estaban trotando, mientras que grupos de voluntarios siguen buscándolos.

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