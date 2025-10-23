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Desde el 19 de octubre, familiares y allegados reportan la desaparición de la docente María Yeniree Briceño Pérez en el estado Portuguesa.

Indicaron que, no tienen noticias de su paradero, por lo tanto han reportado el hecho ante las autoridades policiales y activado una campaña a través de las redes sociales.

Docente desaparecida Portuguesa

María Yeniree, quien se desempeña como educadora en la región, fue vista por última vez cuando salió de su residencia, ubicada en la urbanización Llano Alto, conjunto Campo Las Gladiolas, en Araure.

La joven es docente de aula y la última vez que fue vista, antes de salir de su vivienda, vestía un pantalón oscuro, zapatos negros y camisa de rayas con botones. Sus familiares dijeron a Portuguesa Reporta que no llevaba equipaje. “Salió solo con su cartera negra”.

La denuncia por su desaparición fue interpuesta ante el Cicpc, delegación municipal Acarigua.

Noticias 24 Carabobo

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