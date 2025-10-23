PortadaSucesos

Buscan docente desaparecida en el Portuguesa

By Redacción Carabobo
0
171
docente desaparecida Portuguesa

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Desde el 19 de octubre, familiares y allegados reportan la desaparición de la docente María Yeniree Briceño Pérez en el estado Portuguesa.

Indicaron que, no tienen  noticias de su paradero, por lo tanto han reportado el hecho ante las autoridades policiales y activado una campaña a través de las redes sociales.

Docente desaparecida Portuguesa

María Yeniree, quien se desempeña como educadora en la región, fue vista por última vez cuando salió de su residencia, ubicada en la urbanización Llano Alto, conjunto Campo Las Gladiolas, en Araure.

La joven es docente de aula y la última vez que fue vista, antes de salir de su vivienda, vestía un pantalón oscuro, zapatos negros y camisa de rayas con botones. Sus familiares dijeron a Portuguesa Reporta que no llevaba equipaje. “Salió solo con su cartera negra”.

La denuncia por su desaparición fue interpuesta ante el Cicpc, delegación municipal Acarigua.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios

Mujer que quemaba a su hijo con una cucharilla caliente quedó detenida en Caracas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePortuguesa reporta
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Síndrome de Kabuki: qué es y cómo se manifiesta
Artículo siguiente
Andrés Giménez debuta con los Azulejos en la MLB
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes