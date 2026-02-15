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Una buseta cayó por un barranco en la carretera de Ocumare de La Costa en el estado Aragua. Hace minutos se desplegó una intensa movilización de ambulancias hacia el kilómetro 17 de la vía que conduce al Playón de Ocumare.

Se confirmaron solo seis lesionados en el accidente del autobús Encava. El mismo se salió de la vía en el kilómetro 17 cayendo por un barranco. Bomberos y personal de emergencioa se encuentran en el lugar.

Estas personas fueron llevadas a un centro de salud en El Limón donde están siendo atendidos. No se han reportado en el accidente del bus personas fallecidas, autoridades viales tambiñen están trabajando en el sitio.

Buseta cayó por un barranco en la carretera de Ocumare de La Costa

Se pudo conocer que el hecho vial está siendo atendido por personal de emergencia de los bomberos de Aragua, como paramédicos. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar de los acontecimientos.

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