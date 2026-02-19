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Buseta chocó contra un camión en Aragua y deja un lesionado

By Redacción Carabobo
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Buseta chocó contra un camión en Aragua
Foto: Protección Civil Turmero.

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Una buseta chocó contra un camión cava en Aragua dejando una persona lesionada. El hecho fue dado a conocer por Protección Civil Turmero. El accidente ocurrió en la vía La Julia Santa Cruz hoy jueves.

El camión cava que transportaba flores fue impactado por parte trasera del Encava. Producto del choque, el conductor del microbús de 29 años quedó atrapado en la cabina de la unidad autobusera.

Buseta chocó contra un camión en Aragua y deja un lesionado

Por lo que los funcionarios procedieron a realizar maniobras de inmovilización y extracción cuidadosa para su posterior traslado de urgencia al Hospital Central de Maracay. Mientras que el conductor de la cava resultó ileso.

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En el lugar también estuvieron comisiones de bomberos de Cagua, como funcionarios policiales. Se hace el llamado a la colectividad para tener mayor prudencia al conducir.

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SourceProtección Civil Turmero
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