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Buseta explotó en Maracay cuando recargaba gas

By Redacción Noticias24Carabobo
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Buseta explotó en Maracay cuando recargaba gas

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Una buseta explotó en Maracay cuando recargaba gas en la estación de servicio Las Acacias ubicada en la avenida Fuerzas Aéreas con Aragua. Cerca de las dos y media de la tarde la unidad de transporte se escuchó la explosión quedando la misma completamente inservible.

La onda expoansiva de la buseta en la estación de servicio causó daño a otros autobuses que estaban estacionados en el lugar. Todas las tardes las unidades surten gas en dicha estación de servicio.

Buseta explotó en Maracay cuando recargaba gas

Bomberos de Aragua además de funcionarios policiales tanto del comando estadal y municipal estuvieron en el sitio. Además de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y PNB quienes comenzaron las investigaciones del hecho.

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Afortunadamente no hubo personas lesionadas como tampoco fallecidas en el lugar. Solo daños materiales en la unidad de transporte y en las otras cercanas a esta. El fuego se controló enseguida con la llegada de los bomberos.

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SourceEl Periodiquito/Maracay
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