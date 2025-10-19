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Buseta impactó contra un objeto fijo en Guatire la tarde de hoy

By Redacción Carabobo
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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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Una buseta impactó contra un objeto fijo en Guatire, estado Miranda hoy domingo 19 de octubre en horas de la tarde. En un reporte se vio a la unidad de transporte marca Ebro color beige chocar contra un portón.

Enseguida los pasajeros como personas que circulaban por la avenida llamaron a los números de emergencia. El hecho ocurrió en el sector Las Barrancas de Guatire, al lugar llegaron autoridades viales.

Buseta impactó contra un objeto fijo en Guatire

Se espera por un reporte ampliado de lo ocurrido con esta unidad de transporte. Ya que hay personas lesionadas.

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SourceEl Tubazo
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