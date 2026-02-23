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Buseta volcó en la Carretera Morón Coro y deja seis lesionados

By Redacción Carabobo
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Buseta volcó en la Carretera Morón Coro

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Una buseta volcó en la Carretera Morón Coro ayer domingo 22 de febrero de 2026. El Encava salió de la vía en el par vial del retorno del sector Puerto Flechado en la entidad falconiana por causas desconocidas.

El hecho se registró a primeras horas de ayer, enseguida el hecho fue reportado por personas que transitaban por el lugar. Autoridades viales como bomberos estuvieron el sitio atendiendo la situación.

El autobús venía de Acarigua con ruta a Tucacas, transportaba una excursión que salió desde el sector Nueva Venezuela en Acarigua rumbo a la playa. El Encava involucrado quedó identificado con las placas 6083-A6K.

Perteneciente a la Línea de Transporte Constituyente, el cual era conducido por Alfredo Jiménez de 32 años. De las 37 personas que iban a bordo del bus, seis de ellas fueron atendidas y llevadas a centros de salud.

Foto: Portuguesa Reporta.

Buseta volcó en la Carretera Morón Coro y deja seis lesionados

Lista de lesionados

Patricia Gutiérrez (40)  

Jesús Pérez (27), ambos con fractura de clavícula derecha.

Brayan Gutiérrez (19), quien presentó herida abierta en el antebrazo derecho

María Loyo (20), con traumatismo craneoencefálico leve; y los niños Alex Jiménez (9) y Asley Riera (8), ambos diagnosticados con traumatismo craneoencefálico leve.

Todos los lesionados fueron trasladados a la emergencia del Hospital Lino Arévalo de Tucacas.

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SourcePortuguesa Reporta
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