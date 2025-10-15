ActualidadInternacionalPortadaTendenciaN24C

Cabecilla del Tren de Aragua falleció al caer de un edificio en Colombia

By Redacción Carabobo
0
116
Cabecilla del Tren de Aragua

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un cabecilla del Tren de Aragua murió en Colombia cuando estaba a punto de ser capturado. Ender Alexis Rojas Montán de 31 años de edad estaba prófugo de la justicia, y se encontraba en el sector Sabaneta en Medellín, Colombia.

Desde hace varios meses esta era activamente buscado en el vecino país por delitos cometidos en Chile. En junio de este año en Chile se había activado la búsqueda del sujeto de nacionalidad venezolana.

Hace unos días cuando la policía llegó al edificio este se encontraba con otros sujetos de nacionalidad venezolana. Este buscó escapar por el balcón, pero cayó vació perdiendo la vida de manera inmediata.

En el operativo estuvieron agentes policiales de Colombia, Chile además de la Interpol quienes estaban tras la pista de Rojas. En el edificio fue capturado Luis Alberto Cabeza Calderón, conocido como alias Toro.

Cabecilla del Tren de Aragua

Cabeza Calderón era buscado desde hace dos años por los delitos cometidos en Perú. Explicó  el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional; este sujeto buscaba expandir las operaciones delictivas en otras zonas de Colombia.

NO DEJES DE LEER AHORA: Explosión en una feria de ciencias en Argentina dejó 10 lesionados (VIDEO)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro en su cuenta en la red social X, dio a conocer los detalles del operativo policial hecho en Medellín. Cabeza no fue el único capturado en este procedimiento.

También cayó Yonathan Samuel Urbina Rodríguez, alias El Gordo, quien estaría a cargo de las labores expansionistas del Tren de Aragua en el Valle de Aburrá; informó el medio de comunicación El Colombiano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezolana fue asesinada a martillazos en Chile por su pareja

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Colombiano
Artículo anterior
Reportero gráfico murió en Maracay en accidente de moto
Artículo siguiente
Lanzador Yamamoto coloca en ventaja a los Dodgers en la Serie de Campeonato
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes