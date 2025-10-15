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Un cabecilla del Tren de Aragua murió en Colombia cuando estaba a punto de ser capturado. Ender Alexis Rojas Montán de 31 años de edad estaba prófugo de la justicia, y se encontraba en el sector Sabaneta en Medellín, Colombia.

Desde hace varios meses esta era activamente buscado en el vecino país por delitos cometidos en Chile. En junio de este año en Chile se había activado la búsqueda del sujeto de nacionalidad venezolana.

Hace unos días cuando la policía llegó al edificio este se encontraba con otros sujetos de nacionalidad venezolana. Este buscó escapar por el balcón, pero cayó vació perdiendo la vida de manera inmediata.

En el operativo estuvieron agentes policiales de Colombia, Chile además de la Interpol quienes estaban tras la pista de Rojas. En el edificio fue capturado Luis Alberto Cabeza Calderón, conocido como alias Toro.

Cabecilla del Tren de Aragua

Cabeza Calderón era buscado desde hace dos años por los delitos cometidos en Perú. Explicó el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional; este sujeto buscaba expandir las operaciones delictivas en otras zonas de Colombia.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro en su cuenta en la red social X, dio a conocer los detalles del operativo policial hecho en Medellín. Cabeza no fue el único capturado en este procedimiento.

También cayó Yonathan Samuel Urbina Rodríguez, alias El Gordo, quien estaría a cargo de las labores expansionistas del Tren de Aragua en el Valle de Aburrá; informó el medio de comunicación El Colombiano.

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