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El ministro Diosdado Cabello instó a los militantes del gran Polo Patriótico a avanzar hacia una Revolución armada. Resaltó que hay que avanzar a una «fase superior» para garantizar la defensa de nuestra Patria.

El llamado de Cabello lo hizo en la Plenaria del Congreso del PSUV, Cabello llamó la atención ante las intenciones del imperialismo de atacar a Venezuela. Usando como excusa la lucha contra el narcotráfico.

Revolución armada

«Ellos no están luchando contra un grupo que trafica drogas, ellos lo que quieren es acabar con la Revolución. Por eso, nosotros como partido tenemos que tomar una decisión determinante, porque hasta ahora ésta ha sido una revolución pacífica pero armada», señaló al tiempo que destacó que el principal cartel de drogas es la DEA.

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