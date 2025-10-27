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Un accidente de moto en San Diego dejó sin vida a un Cabo Segundo de las FANB. En el hecho vial ocurrido ayer domingo 26 de octubre de 2025 se vieron involucrados una moto y una camioneta pick up.

El accidente ocurrió en la vía que conduce al pueblo de San Diego cercano al conjunto residencial Villa Jardín. El militar quedó identificado como Yeison Colina de 30 años de edad, Cabo Segundo de las FANB.

Accidente de moto en San Diego

Colina se trasladaba en una motocicleta marca Ek color azul año 2025, registrada con la placa AX9H66A. El otro motorizado que quedó lesionado en el accidente quedó identificado como Jeanpier Miranda. Este fue llevado a un centro de salud para ser atendido.

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Al sitio de los hechos acudieron autoridades viales del municipio San Diego además de paramédicos. Policía Municipal de San Diego como comisiones de tránsito para investigar el accidente.

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