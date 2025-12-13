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Esta receta te enseñará a hacer el clásico Mac and Cheese americano, conocido por su salsa de queso aterciopelada (Roux) y su irresistible capa superior crujiente. Es la definición de comida reconfortante.

Ingredientes 2 tazas de agua

1 1/2 taza de macarrones sin cocinar

1 cucharadita de mantequilla o margarina

2 cucharadas de harina

1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de mostaza seca en polvo

1 1/4 taza de leche descremada o al 1%

1 1/4 taza (5 onzas) de queso cheddar rallado

Preparación En una sartén o una olla de 10 pulgadas que no se pegue, ponga a hervir las 2 tazas de agua. Agregue los macarrones y la mantequilla o la margarina. Revuelva algunas veces para evitar que se peguen. Cubra la olla y reduzca el calor a bajo. Hierva a fuego lento por 5 minutos. (No drene el agua). Mientras tanto, mezcle la harina, la sal y la mostaza en un recipiente pequeño. Revuelva añadiendo 1/4 taza de la leche hasta que no haya grumos. Añada la leche restante. Deje la mezcla a un lado. Quite la tapa de la sartén y cocine el macarrón hasta que casi toda el agua se haya evaporado. Revuelva la mezcla de leche y añada a la sartén. Agregue el queso. Mezcle bien. Cocine revolviendo hasta que todo el queso se derrita y la salsa esté espesa y con burbujas. Refrigere las sobras dentro de las siguientes 2 horas. Notas: En el paso 2, agregue su vegetal preferido fresco, congelado o el que le haya sobrado. Pruebe con cebollas, apio, zanahorias, calabacín y otros vegetales.

En el paso 4, añada sus condimentos favoritos para agregar variedad. Pruebe con orégano, ajo en polvo, ají en polvo y otros.

Pruebe con una mezcla de queso cheddar y mozzarella.

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