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Se recomienda limpiar los filtros de la campana de cocina cada 1-3 meses, según la frecuencia de uso, y realizar una limpieza superficial más frecuente. Como una vez a la semana, para evitar la acumulación de grasa.

La limpieza profunda debe incluir los filtros y se debe hacer cada 2-3 meses si el uso es moderado, o cada mes si se cocina intensivamente.

Limpieza semanal (superficial), limpia las superficies de la campana una vez a la semana para evitar que la grasa se acumule en el exterior. Pasa un paño húmedo o papel de cocina después de cada comida para mantenerla libre de manchas.

Limpieza mensual (profunda), si cocinas con frecuencia, limpia la campana y los filtros al menos una vez al mes para mantener su eficiencia. En el caso de un uso intensivo (freír mucho), es aconsejable limpiar los filtros cada dos semanas.

Campana de cocina

Limpieza profunda (cada 2-3 meses) Para una limpieza más exhaustiva de los filtros y conductos, se recomienda hacerlo cada 2 o 3 meses, especialmente con un uso moderado. Para cocinas con uso intenso, la limpieza profunda debe ser más frecuente, cada 1 o 2 meses.

Cómo limpiar los filtros, Filtros metálicos: Se pueden lavar en el lavavajillas con agua caliente y jabón o a mano. Filtros de carbón: Estos filtros no se lavan; debes reemplazarlos según las indicaciones del fabricante, usualmente cada 4 a 12 meses, o según el uso.

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Consejos adicionales, desconecta la campana de la electricidad antes de limpiar los filtros. Utiliza productos desengrasantes específicos para cocina o una mezcla de agua y vinagre. Evita los productos abrasivos y los estropajos que puedan dañar la superficie de la campana.

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