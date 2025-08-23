Compartir

La Gobernación del estado Carabobo celebró el primer aniversario del «Centro de Atención Integral para niños y niñas con discapacidad Carabobo Te Quiero« (CAI Carabobo), que logró atender a más de 93 mil niños y niñas, quienes a lo largo de este tiempo han avanzado de manera notoria en sus capacidades producto de las diferentes terapias aplicadas por el equipo de profesionales que integran esta loable institución, única en Venezuela.

Como iniciativa del gobernador Rafael Lacava y de la primera combatiente Nancy de Lacava, el CAI Carabobo cuenta con espacios diseñados para los niños y niñas con discapacidad, que permite además a los padres y representantes ser partícipes en las actividades, a manera de integrar a la familia en el proceso terapéutico de cada infante.

Mailly Gerdet, directora del CAI Carabobo, destacó que dicho centro marca como referencia nacional de este modelo de institución, necesarias para desarrollar todo el potencial intelectual e integral de cada niño y niña con capacidades especiales.

«Logramos en un año aproximadamente 93 mil atenciones, superando todos los pronósticos que habíamos tenido hace más de un año, con la intención no solo de favorecer a niños y niñas de la entidad Carabobeña sino de todo el país«, añadió.

En tal sentido, Dina Castillo alcaldesa del municipio Valencia, quien recibió reconocimiento por su aporte al CAI Carabobo, recalcó que el estado Carabobo es referente en este proyecto, el cual debe ser replicado en el resto del país.

«Estamos muy contentos, primero agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Lacava, a la doctora Nancy de Lacava, gran promotora de este proyecto que ya llega un año y es el vivo reflejo de atención de más de 93 mil niños con discapacidad, para nosotros es un orgullo, este programa está enmarcado en la 4ta transformación del Plan de la Patria, es por eso que nos enorgullece felicitar a todos los hombres y mujeres, a todos los profesionales que trabajan en el Centro de Atención Integral, desde el amor, el cariño«, expresó.

Durante el emotivo acto, fue presentado y bautizado el libro «Más allá de la Discapacidad» autoría del doctor Elyezer Álvarez, pieza clave en la fundación del CAI Carabobo, que con una gran mística y sensibilidad humana, ha logrado comprender el potencial de cada niño y niña que ha recibido atención en la institución ubicada al sur del municipio Valencia.

