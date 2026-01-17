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Con el objetivo de prestar un servicio médico integral a los niños carabobeños con condición especial, el Centro de Atención Integral para Niños con Discapacidad (CAI Carabobo), realizó la primera jornada de cardiología correspondiente al año 2026.

Manfred Hermanni, médico cardiólogo del recinto, señaló que en esta actividad se efectuaron evaluaciones cardiovasculares, electrocardiogramas y atención a pacientes con cardiopatía congénita, los cuales han evolucionado de manera favorable con estas jornadas.

«Estamos sumamente contentos de volver a retomar estas jornadas, ya que hemos tenido un espectro bastante variado de pacientes a los cuales se les hace un seguimiento constante debido a sus patologías, y realmente la evolución en ellos ha sido muy favorable», expresó.

Asimismo, indicó que estas jornadas permiten el acceso oportuno a la salud a los niños y niñas con alguna condición especial, en cumplimiento con las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, y que continúan de forma articulada la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para garantizar el bienestar de la población infantil.

CAI Carabobo realizó primera jornada de cardiología de 2026

Por su parte, Disleidy Brito, madre de un niño beneficiado, precisó que este programa genera una gran seguridad en la atención de los pequeños, gracias al buen trato y dedicación del personal correctamente calificado.

Cabe destacar que en esta jornada, padres, representantes, niños y niñas fueron recibidos desde tempranas horas de la mañana, dando de esta manera la continuidad de estas actividades para beneficio de estos pequeños guerreros con condición.

«Como madre, me siento segura que mi hijo sea atendido en este hermoso centro donde nos han tratado muy bien, tener la oportunidad de acceder a un médico de esa magnitud es muy necesaria y la utilizamos bastante, de verdad estoy muy agradecida por el apoyo», comentó.

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