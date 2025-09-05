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Caimán de anteojos fue rescatado en Tocuyito

By Danny Valdiviezo
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Caimán de anteojos fue rescatado en Tocuyito
Foto-: Grupo de Rescate Nébula.

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Danny Valdiviezo
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Un caimán de anteojos en Tocuyito municipio Libertador fue rescatado, la tarde de ayer jueves 4 de septiembre de 2025, informó el Grupo de Rescate Nébula. En una parcela privada en el sector El Oasis estaba el animal.

Bajo medidas de seguridad se efectuó la captura con notificación al Ministerio de Ecosocialismo. Se evaluó el reptil, sin evidencia de lesión visible, y bajo instrucciones se reinsertó en su hábitat natural.

Cabe destacar que hasta ahora este sería el tercer caimán que se captura en el estado Carabobo. Dijo el grupo de rescate que el compromiso es la preservación de la fauna silvestre en nuestra entidad y el país.

Estos generalmente salen en tiempos de lluvias, buscan agua o se mantienen en zonas húmedas o boscosas. Como en ríos cercanos, caños o canales de agua, por lo cual siempre hay que estar atentos.

Foto: Grupo de Rescate Nébula.

Caimán de anteojos en Tocuyito, ¿qué pasa si encuentro un caimán?

Si te encuentras un caimán, mantén la calma, retrocede lentamente sin movimientos bruscos ni salpicar. No lo acorrales, y si está en tierra, déjalo en paz. Nunca lo alimentes para evitar que pierda el miedo a los humanos.

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Mantén la distancia: Quédate a una distancia segura, al menos tres metros, y no te acerques al agua. Llama a las autoridades: Si el caimán está fuera de su hábitat natural o en un lugar peligroso, contacta al control de animales o a los bomberos.

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