Usuarios de distintas entidades bancarias que desean retirar efectivo de manera rápida, fácil y sencilla, han manifestado que cada vez se hacen más visibles las fallas e inconvenientes asociados al funcionamiento de los cajeros automáticos.

“Ya ni consultar la cuenta se puede. Los cajeros automáticos han quedado para cambiar la clave de la tarjeta y no en todos los casos, son prácticamente como de juguete; si quieres hacer algún trámite que debería ser rápido terminas teniendo que entrar a la parte de atención al público”, comentó con desagrado Wilmer Fernández; usuario de Mercantil.

Cajeros automáticos presentan fallas

Después de un recorrido se pudo constatar que algunos cajeros automáticos presentan fallas en los Altos Mirandinos, gran parte de los equipos se encuentran fuera de servicio.

“Llevaba más de 20 minutos haciendo fila, cuando al fin fue mi turno no había efectivo, entonces decidí consultar el saldo de mi cuenta de igual forma y el cajero automático dio error, me quedé esperando para cerrar el proceso que había iniciado pero no funcionó, se quedó fuera de servicio”; señaló Paola Gutiérrez, usuaria.

