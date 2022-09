Este martes, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer el calendario para la temporada 2023 de la Fórmula 1, que tendrá 24 carreras.

El organismo detalló que el próximo, se correrá por última vez el Gran Premio de México, de acuerdo a su actual contrato. Hasta el momento, se desconoce si el mismo se extenderá.

Asimismo, la FIA agregó al Gran Premio de Las Vegas como penúltima ronda del certamen; lo cual amplia a 24 el número de pruebas de un certamen que contará con tres grandes premios en Estados Unidos, ya que se suma a las carreras de Miami (Florida) y Austin (Texas).

El Gran Premio de Baréin abrirá el Mundial de 2023 el 5 de marzo; mientras que el de Mónaco, el 28 de mayo, se mantiene en el calendario. El de España se celebrará el 4 de junio.

El Gran Premio de Abu Dabi ocupará su lugar habitual en el final de la temporada, el 26 de noviembre. El de Qatar, el 8 de octubre, regresa tras un año de ausencia.

— Formula 1 (@F1) September 20, 2022