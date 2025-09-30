Compartir

Para cuidarte del calor en invierno, mantente hidratado bebiendo agua constantemente, viste ropa holgada y de colores claros, busca la sombra. Y evita la exposición al sol durante las horas pico (10 am a 4 pm).

También es importante protegerte del sol con protector solar, sombrero y lentes, así como limitar la actividad física intensa y comer frutas y verduras. El sol en septiembre estuvo muy fuerte.

Calor en invierno y las recomendaciones

Bebe agua con frecuencia: Toma pequeños sorbos de agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed, para evitar la deshidratación.

Consume frutas y verduras: Alimentos como el melón, la lechuga, pepinos y el apio contienen mucha agua y son ideales para mantenerte hidratado.

Evita el alcohol y el exceso de cafeína: Estas bebidas pueden ser deshidratantes, así que limítalas.

Protección del Cuerpo

Usa ropa adecuada: Viste ropa ligera, holgada y de colores claros para reflejar el calor y permitir que tu piel respire.

Protégete del sol: Usa sombrero o gorra, lentes de sol y aplica protector solar con un factor de protección (SPF) alto cuando estés en el exterior.

Busca ambientes frescos: Pasa tiempo en lugares con aire acondicionado o ventila tu casa.

Refresca tu cuerpo: Toma duchas o baños con agua fría, o simplemente mójate.

Actividades y Hábitos

Modera el ejercicio: Evita actividades físicas intensas al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor.

Planifica tus salidas: Si debes salir, hazlo en las horas más frescas del día, como temprano en la mañana o al atardecer.

No te olvides de tu mascota: Asegúrate de que tus mascotas tengan agua disponible y llévalas a pasear en las horas más frescas para evitar quemaduras en sus patas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas