Compartir

La actriz estadounidense Cameron Diaz, ha revelado este sábado que se convirtió en madre por segunda ocasión a la edad de 51 años.

La noticia fue dada a conocer por la también modelo y su esposo Benjamin Madden, en sus redes sociales, tomando por sorpresa a todos sus fanáticos.

Es así como acompañados de una ilustración de un rostro masculino a la mitad, expresaron:

“Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden”

Así mismo, también agregaron “Él es increíble y estamos muy contentos de que esté aquí”, junto con la frase que contiene la imagen “A little bird whispered to me” (Un pequeño pájaro me susurró).

Cameron Diaz es madre por segunda vez

La familia Madden Diaz, es reservada y mantiene discreta su relación como la vida con su hija mayor Radixx, quien actualmente tiene cuatro años.

Al respecto del nacimiento, también sostuvieron que no revelarían fotos del bebe para mantener esa privacidad familiar. “Por la seguridad y privacidad del niño, no publicaremos ninguna foto, pero es realmente mono. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Enviamos mucho amor desde nuestra familia a la tuya”.

En el caso de Radixx, la pareja especifico que había nacido a través de gestación subrogada, sin embargo, para con su hijo, no han dado más detalles.

Desde su perspectiva profesional, la actriz se alejó de los focos desde que decidió ser madre y dedicó su tiempo a otros proyectos empresariales como su marca de vino.

Sin embargo, también sorprendió al participar en el rodaje de la película de comedia Back in Action, dirigida por Seth Gordon, que próximamente estará disponible en Netflix.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benji Madden (@benjaminmadden)

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

También puedes leer: Shakira lo dice todo y envía fuerte mensaje para quienes la critican