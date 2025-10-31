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Caminar en la arena de la playa tiene sus beneficios para la salud

By Danny Valdiviezo
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Caminar en la arena de la playa

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Danny Valdiviezo
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Caminar en la arena de la playa ofrece múltiples beneficios, incluyendo el fortalecimiento de músculos y una mayor quema de calorías debido a la resistencia natural de la arena. Además, promueve una mejor circulación sanguínea.

Reduce el estrés y la ansiedad, y puede mejorar la salud ósea y el equilibrio al caminar descalzo. Fortalecimiento muscular: La arena inestable requiere que los músculos de las piernas y los glúteos trabajen más para mantener el equilibrio, fortaleciéndolos.

Mayor quema de calorías: Caminar sobre arena consume más energía (hasta 2.7 veces más) que caminar sobre una superficie dura, lo que ayuda a quemar más calorías. Hazlo a tu paso y veras los beneficios para la salud.

Caminar en la arena de la playa

Mejora la circulación sanguínea: El movimiento de las piernas y el contacto con la arena estimulan el flujo sanguíneo. Previniendo problemas circulatorios como las varices y mejorando la salud del corazón.

Foto: Última Hora.-

Salud ósea: El impacto al caminar descalzo, combinado con la posible exposición al sol para la absorción de vitamina D, puede mejorar la densidad ósea. Fortalecimiento de pies y tobillos: Caminar descalzo estimula los receptores en la planta del pie, fortaleciendo los músculos del pie y los tobillos, y mejorando el equilibrio.

Reducción del estrés: El contacto con la naturaleza, el sonido del mar y el acto de caminar en sí mismo pueden reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y promover la relajación.Mejora el estado de ánimo: La actividad física y el entorno natural pueden mejorar el estado de ánimo y generar una sensación de bienestar.

Más propiedades

Mejora del sueño: La reducción de los niveles de estrés y la normalización del ritmo circadiano pueden conducir a una mejor calidad del sueño.  Caminar en arena compacta: Para evitar una tensión muscular excesiva, es recomendable caminar en la zona de arena más compacta y estable.

Equilibrio y cuidado de los pies: Empezar con distancias cortas si se es principiante y evitar terrenos muy inclinados puede ser útil. Para algunas personas con lesiones o que están recuperándose, caminar en arena puede ser menos estresante para las articulaciones.

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