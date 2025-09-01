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Camión de azúcar volcó su carga en autopista Valencia

By Lucciano Battiston
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Camión de azúcar volcó su carga en autopista Valencia

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Lucciano Battiston
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Equipos de guardia nocturna de Operaciones Viales del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad del Estado Carabobo (Invialca) y cuerpos de seguridad atendieron hecho vial de un volcamiento de un lote de azúcar registrado la noche de este sábado 30 de agosto a la altura del km 186 de la Autopista Valencia – Puerto Cabello, sentido Valencia. 

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El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:45 p.m. sin lesionados pero con pérdida de carga de vehículo de transporte pesado de plataforma y seis ejes, un lote de azúcar, carga que se desprende hacia lateral izquierdo obstaculizando canal central de la arterial vial sentido Valencia, quedando operativo solo canal izquierdo de la carretera.
Camión de azúcar volcó su carga en autopista Valencia
De inmediato fue desplegado un dispositivo de seguridad y cierre parcial para la recuperación de la carga, despeje, limpieza y reapertura del punto de la vía afectado, según detalla la minuta policial difundida en la cuenta oficial de Invialca
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SourceInvialca
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