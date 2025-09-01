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Equipos de guardia nocturna de Operaciones Viales del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad del Estado Carabobo (Invialca) y cuerpos de seguridad atendieron hecho vial de un volcamiento de un lote de azúcar registrado la noche de este sábado 30 de agosto a la altura del km 186 de la Autopista Valencia – Puerto Cabello, sentido Valencia.

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El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:45 p.m. sin lesionados pero con pérdida de carga de vehículo de transporte pesado de plataforma y seis ejes, un lote de azúcar, carga que se desprende hacia lateral izquierdo obstaculizando canal central de la arterial vial sentido Valencia, quedando operativo solo canal izquierdo de la carretera.