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Durante la tarde de este miércoles se registró un choque que involucró un camión de carga y varios vehículos en Caracas. En la avenida Victoria de Caracas, un camión de carga impactó contra varios vehículos pasada la 1 de la tarde de este miércoles 3 de agosto.

De acuerdo con el reporte del comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, el aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el municipio Libertador, parroquia San Pedro, avenida Victoria con avenida Internacional.

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El conductor de un camión de carga 350 habría perdido el control del mismo e impactó contra otros vehículos tipo sedán en la ubicación antes mencionada.

Afortunadamente no hubo fallecidos, sin embargo, el conductor de uno de los vehículos involucrados, quien no fue identificado, resultó con lesiones, entre ellas una posible fractura a la altura de las extremidades inferiores.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas de la división de Rescate aplicaron técnicas especializadas para extraer al conductor de forma satisfactoria y poder trasladarlo hasta el hospital Periférico de Coche.

Sobre las causas del accidente, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de tránsito terrestre aún no se han pronunciado, sin embargo, iniciaron las labores para determinarlas.

Las autoridades interrogan al conductor del camión de carga para determinar su responsabilidad en el siniestro que afectó la salud del lesionado y los vehículos involucrados.

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