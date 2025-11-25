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Un camión impactó contra un poste al sur de Valencia, provocando la caída del mismo y dejando varias personas lesionadas. El hecho ocurrió hoy martes 25 de noviembre de 2025 en la Avenida Sesquicentenario.

Se pudo conocer mediante las personas que estaban en el lugar, que el camión impactó contra el poste para luego darse a la fuga. Varias personas resultaron lesionadas, enseguida llegaron autoridades del estado Carabobo.

Camión impactó contra un poste al sur de Valencia

Los lesionados fueron atendidos en el lugar y luego llevados a un centro de salud. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de las personas que estaban en el sitio. En el lugar se presetó una cuadrilla de Corpoelec.

El hecho del camión se suma al ocurrido en la mañana de hoy en la Autopista Sur cuando un camión y un vehículo Mitsubishi colisionaron dejando al menos dos personas lesionadas. Se hace un llamado a manejar con cuidado.

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