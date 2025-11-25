PortadaSucesosTendenciaN24C

Camión impactó contra un poste al sur de Valencia dejando varios lesionados

By Redacción Noticias24Carabobo
0
169
Camión impactó contra un poste al sur de Valencia

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un camión impactó contra un poste al sur de Valencia, provocando la caída del mismo y dejando varias personas lesionadas. El hecho ocurrió hoy martes 25 de noviembre de 2025 en la Avenida Sesquicentenario.

Se pudo conocer mediante las personas que estaban en el lugar, que el camión impactó contra el poste para luego darse a la fuga. Varias personas resultaron lesionadas, enseguida llegaron autoridades del estado Carabobo.

Camión impactó contra un poste al sur de Valencia
Foto: tomada de Los Guayos Digital.

Camión impactó contra un poste al sur de Valencia

Los lesionados fueron atendidos en el lugar y luego llevados a un centro de salud. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de las personas que estaban en el sitio. En el lugar se presetó una cuadrilla de Corpoelec.

El hecho del camión se suma al ocurrido en la mañana de hoy en la Autopista Sur cuando un camión y un vehículo Mitsubishi colisionaron dejando al menos dos personas lesionadas. Se hace un llamado a manejar con cuidado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Por actos sexuales contra sus hijas, un quincuagenario pagará esta pena

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLos Guayos Digital.
Artículo anterior
¿Qué provoca la tensión alta?
Artículo siguiente
Accidente de bus en Perú dejó dos muertos y varios lesionados
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes