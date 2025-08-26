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Un camión volcó en la Autopista Valencia Campo Carabobo, el hecho fue reportado a las 11:20 minutos de la mañana de hoy. El pesado vehículo sufrió el accidente pasando el distribuidor Los Caobos, generando retraso en ambos sentidos.

Comisiones de policía de Carabobo vial, como de la PNB Tránsito se encuentran en el lugar prestando la atención debida. Al parecer no hay lesionados en este accidente que se reportó hoy.

Camión volcó en la Autopista Valencia Campo Carabobo

Este es el segundo camión que queda en la cuneta luego que ayer se registrara un hecho similar en una de las autopistas carabobeñas. Se hace un llamado a conducir bajo las normas impuestas por el INTT.

Mucha prudencia, llevar siempre el cinturón de seguridad abrochado, como manteniendo un solo canal. Recuerda que el manejar es una responsabilidad.

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