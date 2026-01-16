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La tarde de este miércoles 14 de enero, una camioneta cayó al canal de drenaje en la avenida principal de la Urb. Santa Cruz, Puerto Cabello, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

Vecinos del sector, indicaron que se escuchó el golpe de hierro que alertó a los habitantes de la zona, quienes salieron a buscar la causa que lo había provocado. Al acudir al sitio, lograron percatarse de una camioneta modelo Vitara, color gris, dentro del canal.

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El incidente no dejó personas lesionadas. A pesar de que el conductor resultó ileso, presentó un cuadro de nerviosismo tras el inesperado descenso al canal de drenaje.

Organismos de seguridad y equipos de rescate se desplegaron en el lugar para evaluar la situación, resguardar el área y coordinar las maniobras de extracción del vehículo.

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