Compartir

Una camioneta pickup impactó contra una pared en Puerto Cabello en la zona de Gañango, ayer 6 de noviembre de 2025 en horas de la mañana. Los habitantes de la zona escucharon el estruendo encontrando una camioneta color gris la cual impactó contra una vivienda.

La camioneta marca Toyota color gris quedó identificada con las placas A14DT0M provocó daños materiales contra una vivienda. Al lugar se presentaron autoridades viales de Puerto Cabello para atender la situación.

Camioneta pickup impactó contra una pared en Puerto Cabello

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, como tampoco fallecidas, solo severos daños en la camioneta Al sitio se hicieron presentes funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) División de Espacios Acuáticos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas