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Una camioneta sin frenos en La Gran Caracas arrolló a una mujer de la tercera edad, el fatal hecho ocurrió en la avenida Sucre de Los Dos Caminos. A las 9:45 minutos de la mañana una camioneta pickup tuvo un problema con los frenos.

El conductor perdió el control de la misma impactando contra la mujer de la tercera edad además de un aviso de publicitario que había en la avenida. La mujer perdió la vida de forma instantánea.

Camioneta sin frenos en La Gran Caracas arrolló a una mujer de la tercera edad

La camioneta terminó impactando contra un poste de electricidad, al lugar llegaron funcionarios de seguridad como de tránsito de la PNB. Autoridades llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver como del accidente ocurrido.

Se desconoce la identidad de la dama que murió en el hecho. Como del lugar de donde vivía, el hecho causó tristeza en esta área de la capital.

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